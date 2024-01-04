عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طرق سحرية لتنظيف شاشة هاتفك

طرق سحرية لتنظيف
طرق سحرية لتنظيف شاشة هاتفك

تتعرض شاشة هاتفك للأتربة والشوائب بمرور الوقت، مما يؤثر على جودة الصورة ويجعلها غير واضحة. لذلك، من المهم تنظيف شاشة هاتفك بشكل دوري باستخدام مواد آمنة لا تتسبب في تلفها.

 

طرق تنظيف شاشة الهاتف

 

هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لتنظيف شاشة الهاتف، ومنها:

 

• استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة: تعتبر قطعة قماش من الألياف الدقيقة هي الطريقة الأكثر شيوعًا لتنظيف شاشة الهاتف. فهي ناعمة وآمنة ولا تترك أي خدوش على الشاشة.

• استخدام سائل تنظيف خاص بالشاشة: يمكن استخدام سائل تنظيف خاص بالشاشة لإزالة الأوساخ والدهون العالقة بها. ولكن يجب اختيار السائل المناسب لنوع الشاشة، واستخدامه بكميات قليلة حتى لا يتسبب في تلفها.

• استخدام معجون الأسنان: يمكن استخدام معجون الأسنان لإزالة الخدوش البسيطة من شاشة الهاتف. ولكن يجب استخدام معجون أسنان غير معطر أو يحتوي على مواد كاشطة.

 

نصائح لتنظيف شاشة الهاتف

 

عند تنظيف شاشة الهاتف، يجب اتباع النصائح التالية:

 

• قم بإيقاف تشغيل الهاتف قبل البدء في التنظيف.

• استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة لتنظيف الشاشة.

• افرك الشاشة بحركات دائرية لطيفة.

• لا تضغط بقوة على الشاشة حتى لا تتسبب في تلفها.

• قم بتجفيف الشاشة بعد التنظيف.

 

نصائح للحفاظ على شاشة الهاتف نظيفة

 

للحفاظ على شاشة هاتفك نظيفة، يمكنك اتباع النصائح التالية:

 

• قم بتنظيف هاتفك بانتظام باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة.

• استخدم غطاء أو جراب لحماية شاشة الهاتف من الخدوش والصدمات.

• تجنب استخدام هاتفك في الأماكن الرطبة أو المليئة بالأتربة.

باتباع الطرق المذكورة أعلاه، يمكنك الحفاظ على شاشة هاتفك نظيفة وخالية من الخدوش، مما يضمن لك تجربة استخدام أفضل.

شاشة شاشة الهاتف نصائح لتنظيف شاشة الهاتف طرق تنظيف شاشة الهاتف أجهزة الموبايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية.. خاص

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

وقع 4 سنوات للأبيض.. محمد شبانة يكشف عن أولى صفقات الزمالك الشتوية

لإصابة مدافع المنتخب.. استدعاء لاعب الأهلي لمعسكر أمم أفريقيا

قرار عاجل من التعليم.. مرض خطير ينتشر بالمدارس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

قدّام زباين المطعم| خلّص على أخوه وضرب نفسه بالرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

موضوعات متعلقة

بربع سعر الـ iPhone.. أحدث موبايل من OnePlus

هواوي تطرح أحدث هاتفين Nova .. تفوقت على الكل

Realme تستعد لإطلاق أقوى سلسلة موبايلات Note 50.. تستحق التفكير

أخبار التكنولوجيا.. هل تسمعنا الهواتف الذكية.. أحدث موبايل بـ 5000 جنيه

آخر شياكة وتوفير.. أحدث موبايل فخم بـ 5000 جنيه

عرض السنة الجديدة.. اشتر iPhone 15 جديد بـ 26 ألف جنيه فقط

خطر جدا..كيف تتأكد أن هناك من يتجسس على هاتفك؟

بعد زيادة أسعار كروت الشحن..إزاي تحافظ على باقة إنترنت موبايلك من النفاذ بسرعة؟

ترشيحاتنا

لصدمات نفسية وعقلية .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرح عشرات من جنوده

تعاون مصري صيني في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني والتقني

التعليم: تطعيم الجديري المائي ليس له جرعات تنشيطية ونناشد بالإجراءات الاحترازية| فيديو

منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. حكاية 4 أوبئة تجتاح العالم في 2024

فيات 500e.. سعر أصغر سيارة كهربائية في العالم

بيعالج بقلة الأدب.. تفاصيل مثيرة عن الشيخ عماد دجال بولاق الدكرور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تحدث منذ 25 عاما.. هذه الدولة تسجل أبرد ليلة في يناير

مكشوف الظهر.. هنا الزاهد بإطلالة جديدة من أحدث جلسة تصوير

قابيل وهابيل في أكتوبر..تفاصيل لحظات مرعبة داخل مطعم شهير بسبب لعنة الميراث

آخر تقليعة للإعلان عن الحب .. ضجة بين مستخدمي تطبيق تيك توك

فيديو

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ