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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هاتف سامسونج من الفئة المتوسطة بنفس إمكانيات الفلاجشيب

أفضل هاتف سامسونج
أفضل هاتف سامسونج من الفئة المتوسطة بنفس إمكانيات الفلاجشيب

مع تطور الهواتف الذكية، أصبحت الشركات المصنعة تسعى إلى تقديم هواتف متوسطة التكلفة تتمتع بنفس إمكانيات الهواتف الرائدة. وتعد شركة سامسونج من الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الهواتف متوسطة التكلفة التي تقدم أداءً وميزات رائعة.

 

أفضل هاتف سامسونج من الفئة المتوسطة

 

في عام 2024، يعد هاتف سامسونج  Samsung Galaxy A53 5G هو أفضل هاتف سامسونج من الفئة المتوسطة. يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED Plus مقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. كما يضم الهاتف معالج Exynos 1280 ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية العدسة بدقة 64 ميجابكسل (رئيسية) + 12 ميجابكسل (واسعة) + 5 ميجابكسل (ماكرو) + 5 ميجابكسل (عمق). كما يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

أفضل هاتف سامسونج من الفئة المتوسطة بنفس إمكانيات الفلاجشيب

مواصفات هاتف سامسونج  Samsung Galaxy A53 5G

 

• شاشة: Super AMOLED Plus مقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز

• معالج: Exynos 1280 ثماني النواة

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM): 6 أو 8 جيجابايت

• ذاكرة تخزين داخلية: 128 أو 256 جيجابايت

• كاميرا خلفية: رباعية العدسة بدقة 64 ميجابكسل (رئيسية) + 12 ميجابكسل (واسعة) + 5 ميجابكسل (ماكرو) + 5 ميجابكسل (عمق)

• كاميرا أمامية: بدقة 32 ميجابكسل

• بطارية: بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط

مزايا هاتف Samsung Galaxy A53 5G

• شاشة رائعة بدقة عالية ومعدل تحديث مرتفع

• أداء قوي بفضل معالج Exynos 1280

• كاميرات رائعة بدقة عالية

• بطارية قوية تدوم طويلاً

أفضل هاتف سامسونج من الفئة المتوسطة بنفس إمكانيات الفلاجشيب

يعد هاتف سامسونج  Samsung Galaxy A53 5G هو أفضل هاتف سامسونج من الفئة المتوسطة. يوفر الهاتف أداءً وميزات رائعة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن هاتف متوسط التكلفة يقدم تجربة استخدام رائعة.

سامسونج أفضل هاتف سامسونج Samsung Galaxy A53 5G مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A53 5G

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