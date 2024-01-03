بطعم رائع فى دقيقتين.. طريقة عمل كفتة بصوص الطماطم والكاري

إذا كنت من محبي تناول اللحوم يمكنك تقديم وصفة كفتة بصوص الطماطم والكاري كنوع من التغيير فهي تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، ويحب تناولها الكبار والصغار وإليك خطوات عمل الكفتة بصوص الطماطم والكاري بطعم رائع.

طريقة عمل كفتة بصوص الطماطم والكاري:

المقادير:

‏- 500 جرام لحم مفروم

‏- 1 بصل مبشور

‏- 2 معلقة كبيرة زيت

‏- 1 معلقة كبيرة بقدونس مفروم ناعماً

‏- 1 معلقة كبيرة بقسماط

‏- ½ معلقة صغيرة ملح

‏- ¼ معلقة صغيرة كاري

‏- ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود

‏- 1 معلقة كبيرة بقدونس مفروم (للتزيين)

مقادير الصوص:

‏- 1 طماطم كبيرة مقشرة ومبشورة

‏- 1 بصل مبشور

‏- ¼ كوب ماء

‏- 1 معلقة كبيرة سمن

‏- 1 معلقة كبيرة كاري

‏- ½ معلقة صغيرة ملح

‏- ¼ معلقة صغيرة بهارات ماسلا الهندية

طريقة التحضير:

لتحضير الكفتة: اخلطي اللحم المفروم مع البقدونس والبصلة المبشورة.

أضيفي الملح والفلفل والبقسماط وبودرة الكاري واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

شكلي كرات متوسطة الحجم من الكفتة.

سخني الزيت في مقلاة وأضيفي كرات الكفتة وحمريها.

ارفعي الكفتة من المقلاة وضعيها في طبق جانباً.

في ذات المقلاة أضيفي البصل المبشور والسمن وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي الطماطم والكاري والمسالا والملح والماء واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وأضيفي كرات الكفتة واتركي المزيج لمدة 20 دقيقة حتى تتسبك الصلصة وتتناقص.

ضعي الكفتة مع الصوص في طبق التقديم وزيني بالبقدونس وقدميها ساخنة إلى جانب الأرز.