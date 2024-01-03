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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيف تقدم شكوى لحماية المتسهلك .. خطوة بخطوة

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتعزيز الرقابة على الأسواق وتفعيل دور الهيئات الرقابية في حماية حقوق المواطنين للحصول على السلع والخدمات بجودة عالية والتصدي لأي ممارسات احتكارية.

وأوضح جهاز حماية المستهلك سبل تقديم الشكاوى، داعيًا عموم المستهلكين إلى التوجه إلى حل المشكلة بشكل ودي مع التاجر قبل تقديم الشكوى.

جهاز حماية المستهلك بأسوان تتلقى أكثر من 1979 شكوى متنوعة

بقانون حماية المستهلك .. كل ما تريد معرفته عن ضمان وصيانة المنتجات

 

وقال الجهاز في إعلان له: "عزيزي المستهلك، في البداية ننصح بالتوجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديًا، يُرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى".

ثم أشار الجهاز إلى سبع طرق لتقديم الشكاوى، مؤكدًا على أهمية تحقيق التسوية الودية قبل اللجوء إلى الإجراءات الرسمية.

ويمكن تقديم الشكاوى عبر الوسائل التالية:

  1. الاتصال بالخط الساخن: الاتصال بالرقم 19588 من أي هاتف أرضي (الخط الساخن يغطي القاهرة الكبرى والإسكندرية).
  2. الفاكس: إرسال الشكوى عبر الفاكس إلى الرقم 02330301703.
  3. مكتب البريد: زيارة أقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.
  4. تقديم الشكوى عبر الإنترنت: الرابط هنا.
  5. التوجه شخصيًا: زيارة مقر الجهاز في شارع أحمد عرابي 96، المهندسين، أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى شخصيًا.
  6. واتس آب: إرسال الشكوى عبر واتس آب إلى الرقم 01281661880.
  7. تطبيق المحمول: استخدام تطبيق الجهاز المتاح على جوجل بلاي وآبل ستور.

ويسعى الجهاز إلى رفع الوعي وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة التي تؤثر في صحتهم ورفاهيتهم الاقتصادية. باستخدام فريق شاب متحمس وتكنولوجيا حديثة، تدرك الجهة الدور الحيوي للمجتمع المدني في ضبط الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد.

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