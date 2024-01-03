طالبة أزهرية تبدع في تحرير العلم الفلسطيني بلوحة فنية.. صور

أبدعت الطالبة الأزهرية حبيبة أبوطالب في رسم عدد من اللوحات الفنية والتعبيرية أبرزها لوحة تعبر عن تحرير العلم الفلسطيني من دنس الصهاينة الأمر الذي نال إعجاب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت حبيبة أبو طالب إنها من محافظة الجيزة ، مركز الصف في كلية تجارة جامعة الأزهر ، الفرقة الرابعة، عشقت الرسم من طفولتها بدعم كبير من أهلها.

وتحدثت حبيبة عن بداية لاكتشاف موهبتها في الرسم قائلة:"اكتشفت موهبتي في الرسم من طفولتي لأني كنت بحب جدا اتفرج علي رسومات وأقلد صور بسيطة وكنت بعجب جداً بالرسامين وكان هدفي أكون زيهم".

وأضافت:" من الصعوبات اللي واجهتني التطوير الزاتي في خامة معينة، لأنه بياخد وقت ومجهود كبير اني أطور نفسي في خامة بدون كورسات مثلاً، وبعتمد على معلومات بسيطة جدا وبحاول اكتشف اكتر بنفسي.



وأردفت:”أكتر حد شجعني هم عائلتي لأنهم مكانوش معترضين على ده وكانوا بيساعدوني في تطوير موهبتي أكتر”.

وأكملت حبيبة:” في لوحة تاخد شهر أو شهرين وفي لوحة تاخذ وقت أقل ٣ أيام مثلا ، فمش وقت محدد لأنه بيعتمد على مدى انجازي فيها وحالتي النفسية مهيئة إني أرسم مدة طويلة ولا لأ.



وأكملت: الموهبة دي موجودة عندي من زمان جدا، وفي بداية المرحلة الجامعية بدات اهتم فعلا بالرسم واعرف ايه مجالاته واروح معارض اتفرج على الرسومات واكتشف اكتر واتعرف علي فنانين ومن هنا بقا دخلت في دوامة الرسم وبقا هو حياتي كلها.



وعن الأدوات التي تستخدمها ذكرت حبيبة قائلة:"كل خامة ليها ادوات تختلف عن غيرها

الرصاص، مثلاً بستخدم أقلام رصاص بدرجات مختلفة، وبستخدم ورق مناسب زي ورق الكانسون أو الفبريانو وغيرهم وبستخدم ممحاه مونو زيرو وممحاه فحم والعادية وبستخدم فرش بمقاسات مختلفةً للدمج".

