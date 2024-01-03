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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تتجه إسرائيل وحزب الله إلى الحرب؟

صدى البلد

تتزايد المخاوف من تصعيد إقليمي محتمل بعد مقتل أحد كبار قادة حماس في معقل حزب الله في لبنان. ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي رسميًا الهجوم، الذي يُشتبه في أنه هجوم بطائرة إسرائيلية بدون طيار، مما يزيد من المخاوف بشأن مسار الصراع في الشرق الأوسط. 

 

وفقا لتحليل نشرته سكاي نيوز البريطانية، أثار مقتل صالح العاروري في بيروت تكهنات بشأن حرب محتملة بين حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل. ويشير المسؤولون الإسرائيليون، إلى جانب الأصوات في وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد إلى أن صراعاً أكثر خطورة أصبح محتملاً، خاصة بعد 7 أكتوبر، التي مثلت تحولاً في نهج إسرائيل تجاه التهديدات.

 

الغارة الجوية في بيروت تحمل آثاراً أوسع نطاقاً، حيث تبعث برسالة، ليس فقط إلى حزب الله، بل إلى المنطقة ككل، مؤكدا على أنه لا يوجد أحد في مأمن من الهجمات المحتملة. وتهدف إسرائيل إلى استعادة قوتها وبث الرعب في نفوس خصومها بعد أن أفقدتها المقاومة الفلسطينية هيبتها المتخيلة، بعد طوفان الأقصي يوم 7 أكتوبر.

 

يمتلك حزب الله ترسانة كبيرة مكونة من 150 ألف صاروخ موجهة نحو إسرائيل، ويُنظر إليها في المقام الأول على أنها رادع ضد أي عدوان محتمل.

 

يقول المحللون إنه على الرغم من الاستفزازات، فإن إيران قد لا ترغب في اللعب بالبطاقة الصاروخية قبل الأوان، والاحتفاظ بها لصراع محتمل يشمل إسرائيل والبرنامج النووي الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، يدرك حزب الله العواقب المدمرة التي قد تترتب على حرب واسعة النطاق على لبنان، الذي يتصارع بالفعل مع التحديات الاقتصادية.

 

لدى إسرائيل أيضاً أسباب لتجنب صراع مباشر. لقد أثبت صراع عام 2006 مع حزب الله أنه مدمر، وتشكل الظروف الحالية مع وجود صواريخ أكثر تقدماً وتكنولوجيا استهداف محسنة تهديداً أعظم. وتضغط إسرائيل من أجل ممارسة ضغوط دبلوماسية، وتحث المجتمع الدولي على فرض انسحاب حزب الله من المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، كما تم الاتفاق عليه في عام 2006.

 

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