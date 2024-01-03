حلوى فرنسية مميزة.. طريقة عمل فوندان بالشيكولاتة

الفوندان بالشكولاتة تعد بالحلويات الفرنسية ومن أكثر الحلويات الفرنسية شهرةً يصنع الفوندان في كثير من دول العالم وهو عبار عن كيك طري من الداخل وتختلف أنواعه ولكن فوندان الشوكولاتة هو النوع الأكثر شهرة

ويعشق تناوله الكبار والصغار لذا نقدم اليوم فوندان الشوكولاتة.



طريقة عمل فوندان الشكولاتة:

المقادير:

‏- 250 جرام شكولاتة سوداء (70% كاكاو)

‏- 125 جرام سكر

‏- 125 جرام زبدة

‏- 100 جرام كريمة

‏- 40 جرام دقيق

‏- 4 بيض

‏- ½ معلقة صغيرة فانيليا

‏- ¼ معلقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

حضري القوالب: إدهني صينية فرن بالزبدة وضعي عليها 6 قوالب فوندان منفردة وغطي جوانب القوالب من الداخل بورق الزبدة مع الحرص على أن يتجاوز علو الأوراق علو القوالب فتكون الأوراق ظاهرة من الأعلى.

أخفقي البيض مع السكر في وعاء حتى يصبح لون المزيج أبيض.

ضيفي الدقيق مع الاستمرار بالخفق ثم ضيفي الكريمة.

ذوبي الشكولاتة في حمام مائي ثم ضيفي إليها الزبدة وتركيها لتذوب اخلطيهما جيداً حتى يتجانس المزيج ضعيه جانباً.

حمي الفرن على 180 درجة مئوية.

ضيفي مزيج الشكولاتة والزبدة إلى وعاء الدقيق والبيض والسكر وخلطي حتى الحصول على عجينة ناعمة وملساء.

اسكبي العجينة داخل القوالب وضعيها لـ15 دقيقة في الفرن.

أخرجي الفوندان من الفرن ثم قدميه لأسرتك.