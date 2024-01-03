عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يبحث التعاون المشترك مع رئيس "الأعلى لتنظيم الإعلام"

وزير الرباضة وكرم
وزير الرباضة وكرم جبر

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،  لبحث التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة .

تطرق اللقاء إلى نتائج مبادرة "لا للتعصب الرياضى" والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،  والتى حققت  نتائج إيجابية على صعيد الوسط الرياضي، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين الجانبين  فى المشروعات الشبابية والرياضية.

أشاد وزير الشباب والرياضة بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتعاونه البناء مع الوزارة خلال الفترة الماضية ، وحرص الطرفين على مواصلة تبنى المبادرات وتنفيذ البرامج المشتركة بما يسهم فى تحقيق الرؤى والأهداف التنموية وبشكل يلمسه الواقع الرياضى والشبابي.

ركز الوزير فى حديثه على عدة موضوعات منها مشاركة منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا المقبلة واستعدادات المنتخبات الوطنية والأبطال الرياضيين للمنافسة فى البطولات القارية والدولية المؤهلة لأولمبياد باريس ، وأهمية الإعلام فى تسليط الضوء عليهم تحفيزا وتشجيعا لهم نحو مزيد من التركيز وبذل الجهد لرفع علم مصر عاليا فى مختلف المحافل.

وثمن صبحي كذلك الدور الكبير  الذى لعبته وسائل الإعلام فى توعية المواطنين وتحفيزهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية انطلاقا من حقهم الدستورى وواجبهم الوطنى لاسيما فى ظل التحديات الراهنة التى تواجه العالم ، مشيراً إلى أن الإعلام شريك نجاح مع الوزارة فى مختلف المشروعات والبرامج التى تقوم بتنفيذها  على مدار العام فى جميع أنحاء الجمهورية.

من جانبه ، ثمن رئيس المجلس الأعلى  لتنظيم الإعلام  الكاتب الصحفى كرم  جبر ، التعاون المثمر مع وزير الشباب والرياضة ، وحرص الوزير  الدائم على تنفيذ المبادرات والمشروعات المشتركة بما يخدم أبناء مصر من النشء والشباب ، مؤكدا على استمرار هذا التعاون الفترة المقبلة بما يعود بالنفع والإيجاب على أطر التعاون الثنائى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

موضوعات متعلقة

شاهد| ماذا فعل لاعبي وجهاز المنتخب مع أحمد نبيل كوكا قبل مغادرته المعسكر

ملياردير بريطاني يتحرّك لإفساد خطة ليفربول لـ بديل محمد صلاح

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

ميستحقش| ميدو يواصل الهجوم على أحمد حسن كوكا بسبب انضمامه للمنتخب

دبابة الأهلي تزين قائمة «مالي» النهائية المشاركة في كأس الأمم الأفريقية

غياب صلاح.. شاهد| المران الأول لمنتخب مصر بالعاصمة الإدارية استعداداً لأمم أفريقيا

المقاولون العرب يبدأ الاستعداد لمباريات كأس الرابطة

إجراء مفاجئ من كيليان مبابي تجاه ريال مدريد .. ماذا فعل؟

ترشيحاتنا

المقاومة الفلسطينية تعلن توجيه ضربات قوية لـ60 تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال

خلال محاولة فاشلة لتحريره.. الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل رهينة لدى غزة

اِنت شبشب .. فيديو صادم في سبّ كروان مشاكل لـ محامٍ

أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية علي اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري

هتسمعوا أخبار كويسة | شعبة الأجهزة الكهربائية تزف بشرى للمستهلكين

ريال مدريد يسعى لخطف صفقة ليفربول ومانشستر يونايتد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأبيض؟.. خبيرة تغذية توضح

التفاح الأخضر | كنز لصحتك تعرف على فوائده

شراشيب ومكشوف البطن.. أسماء جلال تثير الجدل بظهورها | شاهد

حساب فاضح للمشاهير .. شاهد إطلالات ابتسام بطمة المتورطة بقضية مون بيبي

فيديو

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

يمزق القشرة الأرضية.. عالم تركي يتنبأ بـ زلزال قوي قبل الربيع «فيديوجراف»

بعد عادل مش عادل|نوال عبد الشافي تكشف حقيقة إرتباطها بأحمد الفيشاوي ..خاص

هند عبد الحليم تعلن طلاقها بشكل مفاجئ عبر فيسبوك| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ