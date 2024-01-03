قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة محمد الشيبي إلي لجنة الانضباط بسبب اللجوء للقضاء المدني فى واقعة حسين الشحات رغم قرار لجنة المسابقات بإيقاف لاعب الأهلي.

أحال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مذكرة الأهلي ضد لجوء بيراميدز ولاعبه المغربي محمد الشيبي إلى القضاء المدني في أزمة حسين الشحات نجم القلعة الحمراء، إلى الشؤون القانونية.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تمت إحالة المذكرة إلى الشؤون القانونية للدراسة وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني طبقا للائحتي الجبلاية والاتحاد الدولي "فيفا".