بهذه الإشارة | نجم بيراميدز يواصل استفزاز الأهلي وجماهيره

انتقد الإعلامي هاني حتحوت، لاعب نادي بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، للتصرفات التي صدرت منه خلال لقاء الفريق السماوي ضد مودرن فيوتشر في نص نهائي كأس السوبر المصري.

وأوضح أن محمد الشيبي رغم عدم وجود جماهير في المدرجات، على الرغم من التنفيذ السيئ لركلة الجزاء، لكنه واصل تصرفاته المستفزة ووجه إشارة لجماهير النادي الأهلي المتواجدة بالمدرجات التي حضرت مبكرًا لمؤازرة فريقها.

وأكد حتحوت :"لقد دافعت عن محمد الشيبي قبل ذلك، ولكن تصرفاته وإشاراته المستفزة زادت عن الحد، ولا يوجد أي مبرر لها"

جدير بالذكر أن المغربي محمد الشيبي نجم فريق بيراميدز، استفز جماهير النادي الاهلي خلال مباراة فريقه ضد نظيره فيوتشر في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وتوجه الشيبي، عقب تسجيله ركلة ترجيح لـ بيراميدز في مباراته ضد فيوتشر، صوب جماهير الاهلي التي حضرت مبكرًا لمؤازرة فريقها وأشار إليهم بالصمت في تصرف غير لائق من اللاعب.