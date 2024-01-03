ملياردير بريطاني يتحرّك لإفساد خطة ليفربول لـ بديل محمد صلاح

يسعى السير جيم راتكليف، أحد ملاك مانشستر يونايتد، لإزعاج ليفربول مبكرا، بعد شرائه نسبة من أسهم الشياطين الحمر في نهاية عام 2023.



ويخطط الملياردير البريطاني لإنفاق أموال طائلة في سوق الانتقالات، لتعزيز صفوف الفريق، أملا في انتشاله من كبواته المستمرة.

وبحسب صحيفة "إيفينينج ستاندارد"، فإن مان يونايتد يخطط لدخول سباق التعاقد مع مايكل أوليسي، نجم كريستال بالاس، لتعزيز قوة هجوم الشياطين الحمر.

يأتي ذلك في ظل التقارير التي تؤكد رغبة ليفربول في التعاقد مع صاحب الـ22 عاما، تحسبا لرحيل المصري محمد صلاح بنهاية الموسم الحالي.

وحضر راتكليف آخر مباراتين لمان يونايتد، ما جعله يؤمن بضرورة تعزيز قوة الفريق بعناصر جديدة، وحدد أوليسي ضمن الصفقات المرصودة.

ويعاني رجال المدرب الهولندي إيريك تين هاج على الصعيد الهجومي هذا الموسم، إذ يعد يونايتد ثالث أسوأ فريق من ناحية الأهداف المسجلة بالبريميرليج بعدما اكتفى بتسجيل 22 هدفا في 20 مباراة.