شاهد| ماذا فعل لاعبي وجهاز المنتخب مع أحمد نبيل كوكا قبل مغادرته المعسكر

حرص لاعبي وجهاز منتخب مصر لكرة القدم على إلتقاط صورة جماعية مع اللاعب أحمد نبيل كوكا قبل مغادرته للمعسكر بسبب تعرضه للإصابة في أربطة القدم وعدم لحاقه البطولة التى ستنطلق يوم ١٣ يناير في كوت ديفوار.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للانضمام إلى القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، والتي تستضيفها كوت ديفوار، وتنطلق يوم 13 يناير 2024، وذلك بعد إصابة أحمد نبيل كوكا.

وخضع أحمد نبيل كوكا، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، لفحوصات طبية وأشعة، أثبتت إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم إمكانية لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية.