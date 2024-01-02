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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون العرب يبدأ الاستعداد لمباريات كأس الرابطة

صدى البلد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم استعدادا لمباريات كأس الرابطة التي يستهلها الفريق بمواجهة المصري البورسعيدي يوم 9 يناير الجاري. 
وأدى الفريق مرانه بعد الحصول على راحة لمدة يومين وحرص طلعت محرم المدير الفني على عقد اجتماعا مع الجهاز المعاون لوضع خطة الإعداد الفترة المقبلة كما عقد جلسة مع اللاعبين قبل المران. 
وكانت أسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تواجد فريق المقاولون العرب في المجموعة الرابعة.
وتضم مجموعة المقاولون العرب فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة وتنطلق مباريات البطولة يوم 8 يناير الجاري .
وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد من كل مجموعة إلى دور الثمانية صاحب المركز الأول والثاني.

وجاءت مواعيد مباريات المقاولون العرب على النحو التالي:

- يوم الثلاثاء 9 يناير يحل المقاولون العرب ضيفا على فريق المصري على ملعب ستاد برج العرب في تمام الخامسة مساء.

- يوم الاثنين 15 يناير يستضيف المقاولون العرب فريق الجونة بملعب ستاد عثمان أحمد عثمان في تمام الساعة الثالثة عصرا.

- يوم الجمعة 26 يناير يستضيف المقاولون العرب فريق البنك الأهلي على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان في تمام الرابعة مساءً.

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