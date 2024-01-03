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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة للراغبين في عضوية نادي الزمالك

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن اتخاذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارا برفع رسوم العضوية بداية من شهر مارس المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الزمالك يقرر زيادة سعر العضوية إلى 500 ألف جنيه بداية من مارس المقبل".

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي.


وانتهت المباراة الودية التي  أقيمت اليوم الأربعاء بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب النادي بفوز  الفريق الأزرق على الأبيض بثلاثية  مقابل هدفين.

 جدير بالذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها في الفترة من 13 يناير  الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

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