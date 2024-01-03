أول تعليق من أمين حزب الله على اغتيال العاروري

قال حسن نصر الله، اليوم الأربعاء ، إن الشيخ الشهيد صالح العاروري قائد جهادي كبير أمضى عمره حتى ليلة استشهاده في الجهاد والمقاومة والعمل والأسر.

وقال الأمين العام لحزب الله ،اليوم الأربعاء، في مهرجان ذكرى استشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما، أنه يجدد تبريكه وتعازيه بشهادة الشهيد القائد الكبير قاسم سليماني ورفاقه من الشهداء الإيرانيين والشهيد القائد الكبير الحاج أبو مهدي المهندس وإخوانه.

وتوجه بالتعزية إلى عائلات الذين استشهدوا جوار المرقد الطاهر للشهيد سليماني في كرمان وهؤلاء استشهدوا في نفس الطريق الذي مضى عليه القائد سليماني.

كما توجه بالتبريك والتعزية بالشيخ صالح العـاروري ورفاقه القـادة والكـوادر في القسـام وحمـاس الذين استشـهدوا في عـدوان اسـرائلي فاضـح على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال نصرالله الشيخ صالح شبابه وعمره منذ أن كان فتى صغيرا الى ليلة الاستـشهاد في الجـهاد والمقـاومة والأسر والهجرة وختم الله تعالى له بهذه الآخرة العظيمة.