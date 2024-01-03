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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع ثلاثة أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدة مركبا جنوبي لبنان

صدى البلد

أعلنت الوكالة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة مركبا جنوبي لبنان وأسفر عنه مقتل 3 أشخاص. 

ومن جانبه قال حزب الله اللبناني أنه استهدف تجمعاً ‏لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وحقق إصابةً مباشرة.

ومن جانبها، أستهدفت كتائب القسام جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.


وتمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوتين مضادات للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود شرق خزاعة جنوب قطاع غزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.


واستهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105"  بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

إسرائيل استهدف أشخاص الصاروخية الياسين 105 اللبنانية جنوب قطاع غزة جرافة صهيونية

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