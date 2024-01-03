إصابة 4 أشخاص في عملية طعن داخل قطار باليابان

أفاد تلفزيون اليابان بتعرض 4 أشخاص للطعن، اليوم الأربعاء، داخل قطار في طوكيو.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) عن الشرطة المحلية قولها: إن 4 أشخاص تعرضوا للطعن في قطار أثناء توقفه بمحطة أكيهابارا بالعاصمة طوكيو.

وقالت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "تويتر سابقا" إنه تم تعليق رحلة القطار على خط يامانوتي، وهو أحد أكثر الطرق استخداما في طوكيو، بسبب مشكلة على متنه في محطة أكيهابارا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن هناك تقريرا يفيد بأن امرأة كانت تحمل سكينا على متن قطار في محطة أكيهابارا.

وبحسب المصدر ذاته فقد تم احتجاز "شخص" يُعتقد أنه كان يحمل السكين.

وقال المصدر إن شرطة العاصمة مازالت تحقق معه.