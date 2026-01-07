قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعبة الاتصالات توضح حقيقة ارتفاع أسعار كروت الشحن والهواتف مع بداية 2026
محافظ الدقهلية: توجيه حصص دقيق المخابز المخالفة لمخبز المحافظة الجديد
أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء
ياسر حسان: أنا أقرب المرشحين لحل كل مشاكل الوفد مع تقديري لكافة الأسماء المطروحة
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026

المأكولات البحرية
المأكولات البحرية
ولاء عبد الكريم

يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاربعاء 7-1-2026

سعر الأسماك اليوم:

البلطي: من 60 إلى 64 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 52 إلى 58 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 150 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 975 إلى 1175 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 850 إلى 950 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 720 إلى 820 للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 180 إلى 300 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 75 إلي 135 جنيه للكيلو

