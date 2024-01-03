رد حاسم قريبا.. أول تعليق من وزير الداخلية الإيراني حول انفجاري كرمان

قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في صدد انفجاري كرمان، اليوم الأربعاء، أن غالبیة القتلی والجرحی سقطوا نتيجة الانفجار الثانی.

ولفت وحيدي، إلى أن الانفجار الثاني وقع خلال تجمع المواطنين لإنقاذ ضحايا الانفجار الأول.

وأكد وحيدي، أن ما جرى هو امتداد لمؤامرات الأعداء وسوف نرد ردا حاسما على هذا العمل الإرهابي في أقرب وقت.

وأفادت وكالة "تسنيم الرسمية " الإيرانية للأنباء، في وقت سابق من اليوم ، بأن الانفجار الأول في منطقة كرمان وقع على بعد 700 متر من قبر سليماني، والثاني على بعد 1 كم منه.

ونفت وكالة “تسنيم” الإيرانية مقتل قائد كبير في الحرس الثوري خلال تفجيري كرمان.

وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع قوله، إن الانفجارين اللذين حدثا بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في كرمان تما بعملية إرهابية.

وذكر المصدر، أن الانفجارين لم ينجما عن تفجير انتحاري، وإنما نجما عن تفجير عبوتين ناسفتين عن بعد.