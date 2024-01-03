الرئيس الإيراني يتوعد بالانتقام من المتورطين في تفجيرات مرقد قاسم سليماني

توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، بالانتقام من المتورطين ومن يقفون خلف الهجوم الإرهابي الذي شهده مرقد رئيس الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني في كرمان.

من جانبه، قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، تعليقا على انفجاري كرمان، إن غالبیة القتلی والجرحی سقطوا نتيجة الانفجار الثانی.

ولفت وحيدي، إلى أن الانفجار الثاني وقع خلال تجمع المواطنين لإنقاذ ضحايا الانفجار الأول.

ما جرى هو امتداد لمؤامرات الأعداء

وأكد وحيدي، أن ما جرى هو امتداد لمؤامرات الأعداء وسوف نرد ردا حاسما على هذا العمل الإرهابي في أقرب وقت.

وأفادت وكالة "تسنيم الرسمية " الإيرانية للأنباء، في وقت سابق من اليوم ، بأن الانفجار الأول في منطقة كرمان وقع على بعد 700 متر من قبر قائد الحرس الثوري الإيراني السابق سليماني، والثاني على بعد 1 كم منه.

ونفت وكالة “تسنيم” الإيرانية مقتل قائد كبير في الحرس الثوري خلال تفجيري كرمان.

وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع قوله، إن الانفجارين اللذين حدثا بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في كرمان تما بعملية إرهابية.

وذكر المصدر، أن الانفجارين لم ينجما عن تفجير انتحاري، وإنما نجما عن تفجير عبوتين ناسفتين عن بعد.