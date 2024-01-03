حالته حرجة .. إصابة إمام مسجد في إطلاق نار بولاية أمريكية

ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إمام مسجد أصيب بالرصاص في مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن الهجوم وقع في وقت مبكر من صباح الأربعاء بالقرب من مسجد محمد.

وقال مدير السلامة العامة في نيوارك، فريتز فراجي، إن “إطلاق النار وقع بعد الساعة 6 صباحا بقليل خارج مسجد محمد.. والإمام نقل إلى المستشفى الجامعي في حالة حرجة".

وأوضحت شبكة “إي بي سي”، أنه يتم التعامل مع التحقيق بشكل تعاوني من قبل شرطة نيوارك ومكتب المدعي العام لمقاطعة إسيكس.

وأعربت السلطات الأمريكية عن قلقها بشأن احتمال تصاعد معاداة السامية وكراهية الإسلام في الولايات المتحدة وسط الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتفاقم في الشرق الأوسط.