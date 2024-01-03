عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من نجم الاهلي بعد خروجه من معسكر منتخب مصر الأول

صدى البلد

نشر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد نبيل كوكا منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة أمم افريقيا نتيجة تعرضه للإصابة.

وكتب أحمد كوكا، عبر حسابه: "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”

واضاف "الحمدلله دائمًا وابدا قدر الله وماشاء فعل الحمدلله ان جت فى حاجة بسيطة مش كبيرة، بطولة كان نفسى امثل فيها منتخب مصر بالذات فى السن ده لكن الحمدلله مليش نصيب وربنا دايما مبيجبش الا الخير وانا راضى الحمدلله ، وبإذن الله عوض ربنا كبير فى اللى جاى، بالتوفيق للمنتخب ان شاء الله يرجعولنا بالبطولة".

كان أحمد نبيل كوكا، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، خضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه بمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول بالعاصمة الإدارية داخل استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

وشارك في المران 26 لاعبا وهم: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وعمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي  وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا. 

وحضر مران منتخب مصر حازم إمام، عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.

احمد نبيل كوكا البرتغالي روي فيتوريا بطولة كأس الأمم الإفريقية روي فيتوريا كأس الأمم الافريقية كوت ديفوار محمد الشناوي محمد صبحي محمود حمادة محمود حسن تريزيجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية.. خاص

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

ترشيحاتنا

بسبب اللجوء لمحكمة مدنية|إحالة لاعب بيراميدز للجنة الانضباط فى واقعة حسين الشحات

قدّام زباين المطعم| خلّص على أخوه وضرب نفسه بالرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

تصفية حسابات واسعة| إسرائيل تعلن الحرب على الصين لموقفها من غزة.. وبداية معركة داخل الكنيست

فوائد سورة يس .. لقضاء الحاجة وللزواج

غضب في العراق بسبب شيرين عبد الوهاب.. وهذه حقيقة علاقتها بخطيب مريهان حسين السابق

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلق على انفجاري كرمان.. ويكشف تطورات معارك غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع|شاهد.. أنغام تتألق بـ جمبسوت أبيض في "نجمات العرب" بالرياض

فساتين جريئة وملفته.. اطلالات أثارت الجدل لألهام شاهين في عام ٢٠٢٣

نتيجة مبهرة.. خليط سحري لـ تكثيف الحواجب

طريقة عمل الكبسة السعودى فى المنزل مثل المطاعم

فيديو

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ