أول تعليق من نجم الاهلي بعد خروجه من معسكر منتخب مصر الأول

نشر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد نبيل كوكا منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة أمم افريقيا نتيجة تعرضه للإصابة.

وكتب أحمد كوكا، عبر حسابه: "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”

واضاف "الحمدلله دائمًا وابدا قدر الله وماشاء فعل الحمدلله ان جت فى حاجة بسيطة مش كبيرة، بطولة كان نفسى امثل فيها منتخب مصر بالذات فى السن ده لكن الحمدلله مليش نصيب وربنا دايما مبيجبش الا الخير وانا راضى الحمدلله ، وبإذن الله عوض ربنا كبير فى اللى جاى، بالتوفيق للمنتخب ان شاء الله يرجعولنا بالبطولة".

كان أحمد نبيل كوكا، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، خضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه بمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول بالعاصمة الإدارية داخل استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

وشارك في المران 26 لاعبا وهم: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وعمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا.

وحضر مران منتخب مصر حازم إمام، عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.