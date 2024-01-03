نصف مباني الكابيتول في الولايات المتحدة تتلقى تهديدات بوجود قنابل

في سلسلة من الحوادث الأربعاء، تلقت العديد من العواصم الحكومية في جميع أنحاء الولايات المتحدة تهديدات بوجود قنابل، مما أدى إلى عمليات إخلاء قصيرة أو إغلاق بينما تجري وكالات إنفاذ القانون التحقيقات. لم يتم العثور على أي دليل على وجود متفجرات في أي من المواقع المستهدفة.

وفقا لواشنطن بوست، تأتي موجة التحذيرات في أعقاب تزايد التقارير الكاذبة مؤخرًا عن عمليات إطلاق نار على منازل المسؤولين الحكوميين، مما أدى إلى تفاقم التوترات ودفع السلطات إلى ردود سريعة. وشملت الولايات المتضررة من عمليات الإخلاء أو الإغلاق كونيتيكت وجورجيا وكنتاكي وميشيغان ومينيسوتا وميسيسيبي ومونتانا، مع استمرار المشرعين في كنتاكي وميسيسيبي في عقد الجلسات التشريعية على الرغم من الاضطرابات.

لجأ حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، إلى موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، للإعلان عن إخلاء مبنى الكابيتول بينما كانت شرطة الولاية تحقق في تهديد تلقاه مكتب وزير الخارجية. وأكد المحافظ بشير للجمهور أن الجميع في أمان وأقر بتهديدات مماثلة تعرضت لها مكاتب أخرى في جميع أنحاء البلاد. وحدث التهديد في كنتاكي عندما كان المشرعون مجتمعين في ملحق الكابيتول للتدريب على الأخلاقيات.

واجه مبنى الكابيتول في ولاية ميسيسيبي إغلاقًا مؤقتًا ردًا على تهديد بوجود قنبلة في اليوم الثاني من الجلسة التشريعية. وأرجأ مجلس شيوخ الولاية جلسته الصباحية حيث تم إخلاء المبنى ونشر كلاب بوليسية قبل إخلاء المبنى. وأكد بيلي مارتن، المتحدث باسم إدارة السلامة العامة في ولاية ميسيسيبي، أن التحقيق انتهى دون أي تهديد آخر لمبنى الكابيتول أو المباني المحيطة به.

وفي معظم الولايات، كانت عمليات الإغلاق قصيرة، مع إعادة فتح مبنى الكابيتول في مونتانا في غضون ساعتين بعد أن اعتبرت السلطات أن التهديد غير موثوق. وأكدت ميغان جروتزكي، المتحدثة باسم الإدارة، إجراء عملية تمشيط للمبنى.

وبينما استجابت عدة ولايات بعمليات الإخلاء أو الإغلاق، تلقت ولايات أخرى تهديدات لكنها ظلت تعمل. وفي وايومنغ، تم إرسال "بريد إلكتروني جماعي" إلى "عدة كيانات حكومية"، ولكن تم تحديد أنها لا تشكل تهديدًا أمنيًا، ولم يتم إغلاق أي مكاتب، وفقًا لما ذكره الملازم كايل ماكاي من دورية الطرق السريعة في وايومنغ.

تأتي هذه الحوادث في أعقاب اتجاه مثير للقلق حيث يتم استهداف المسؤولين الحكوميين من خلال مكالمات "الضرب"، وهي مزحة خطيرة تنطوي على مكالمات طوارئ كاذبة تهدف إلى إثارة رد فعل الشرطة. شخصيات بارزة، بما في ذلك النائبة الأمريكية مارجوري تايلور جرين من جورجيا، ووزيرة خارجية ولاية مين شينا بيلوز، والنائب الأمريكي براندون ويليامز من نيويورك، والسناتور الأمريكي ريك سكوت من فلوريدا، وعمدة بوسطن ميشيل وو، والمدعي العام لأوهايو ديف يوست، جميعهم وقعوا ضحية لمثل هذه الخدع في الأيام الأخيرة.