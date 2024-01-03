عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نصف مباني الكابيتول في الولايات المتحدة تتلقى تهديدات بوجود قنابل

صدى البلد

في سلسلة من الحوادث الأربعاء، تلقت العديد من العواصم الحكومية في جميع أنحاء الولايات المتحدة تهديدات بوجود قنابل، مما أدى إلى عمليات إخلاء قصيرة أو إغلاق بينما تجري وكالات إنفاذ القانون التحقيقات. لم يتم العثور على أي دليل على وجود متفجرات في أي من المواقع المستهدفة.

 

وفقا لواشنطن بوست، تأتي موجة التحذيرات في أعقاب تزايد التقارير الكاذبة مؤخرًا عن عمليات إطلاق نار على منازل المسؤولين الحكوميين، مما أدى إلى تفاقم التوترات ودفع السلطات إلى ردود سريعة. وشملت الولايات المتضررة من عمليات الإخلاء أو الإغلاق كونيتيكت وجورجيا وكنتاكي وميشيغان ومينيسوتا وميسيسيبي ومونتانا، مع استمرار المشرعين في كنتاكي وميسيسيبي في عقد الجلسات التشريعية على الرغم من الاضطرابات.

 

لجأ حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، إلى موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، للإعلان عن إخلاء مبنى الكابيتول بينما كانت شرطة الولاية تحقق في تهديد تلقاه مكتب وزير الخارجية. وأكد المحافظ بشير للجمهور أن الجميع في أمان وأقر بتهديدات مماثلة تعرضت لها مكاتب أخرى في جميع أنحاء البلاد. وحدث التهديد في كنتاكي عندما كان المشرعون مجتمعين في ملحق الكابيتول للتدريب على الأخلاقيات.

 

واجه مبنى الكابيتول في ولاية ميسيسيبي إغلاقًا مؤقتًا ردًا على تهديد بوجود قنبلة في اليوم الثاني من الجلسة التشريعية. وأرجأ مجلس شيوخ الولاية جلسته الصباحية حيث تم إخلاء المبنى ونشر كلاب بوليسية قبل إخلاء المبنى. وأكد بيلي مارتن، المتحدث باسم إدارة السلامة العامة في ولاية ميسيسيبي، أن التحقيق انتهى دون أي تهديد آخر لمبنى الكابيتول أو المباني المحيطة به.

 

وفي معظم الولايات، كانت عمليات الإغلاق قصيرة، مع إعادة فتح مبنى الكابيتول في مونتانا في غضون ساعتين بعد أن اعتبرت السلطات أن التهديد غير موثوق. وأكدت ميغان جروتزكي، المتحدثة باسم الإدارة، إجراء عملية تمشيط للمبنى.

 

وبينما استجابت عدة ولايات بعمليات الإخلاء أو الإغلاق، تلقت ولايات أخرى تهديدات لكنها ظلت تعمل. وفي وايومنغ، تم إرسال "بريد إلكتروني جماعي" إلى "عدة كيانات حكومية"، ولكن تم تحديد أنها لا تشكل تهديدًا أمنيًا، ولم يتم إغلاق أي مكاتب، وفقًا لما ذكره الملازم كايل ماكاي من دورية الطرق السريعة في وايومنغ.

 

تأتي هذه الحوادث في أعقاب اتجاه مثير للقلق حيث يتم استهداف المسؤولين الحكوميين من خلال مكالمات "الضرب"، وهي مزحة خطيرة تنطوي على مكالمات طوارئ كاذبة تهدف إلى إثارة رد فعل الشرطة. شخصيات بارزة، بما في ذلك النائبة الأمريكية مارجوري تايلور جرين من جورجيا، ووزيرة خارجية ولاية مين شينا بيلوز، والنائب الأمريكي براندون ويليامز من نيويورك، والسناتور الأمريكي ريك سكوت من فلوريدا، وعمدة بوسطن ميشيل وو، والمدعي العام لأوهايو ديف يوست، جميعهم وقعوا ضحية لمثل هذه الخدع في الأيام الأخيرة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية.. خاص

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

ترشيحاتنا

الأعنف.. انفجار شمسي ضخم يعطل الأقمار الصناعية والاتصالات عالميًا في هذا اليوم

بسبب اللجوء لمحكمة مدنية|إحالة لاعب بيراميدز للجنة الانضباط فى واقعة حسين الشحات

قدّام زباين المطعم| خلّص على أخوه وضرب نفسه بالرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

تصفية حسابات واسعة| إسرائيل تعلن الحرب على الصين لموقفها من غزة.. وبداية معركة داخل الكنيست

فوائد سورة يس .. لقضاء الحاجة وللزواج

غضب في العراق بسبب شيرين عبد الوهاب.. وهذه حقيقة علاقتها بخطيب مريهان حسين السابق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع|شاهد.. أنغام تتألق بـ جمبسوت أبيض في "نجمات العرب" بالرياض

فساتين جريئة وملفته.. اطلالات أثارت الجدل لألهام شاهين في عام ٢٠٢٣

نتيجة مبهرة.. خليط سحري لـ تكثيف الحواجب

طريقة عمل الكبسة السعودى فى المنزل مثل المطاعم

فيديو

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ