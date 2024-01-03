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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة تكشف غيابها: كنت مصابة بحالة يأس وحزن بسبب فلسطين

الاعلامية بسمة وهبة
الاعلامية بسمة وهبة

قالت بسمة وهبة، إنها كانت مصابة بحالة يأس وحزن في الفترة الماضية، موضحةً أن ما فجر هذه الحالة؛ هو الوقت الذي تدهور فيه الوضع لدى  فلسطين وشعب غزة.

وأوضحت "وهبة"، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور": "الوضع لم ينتهِ، وكنت حزينة بسبب أنني كنت أعلن عن ضحايا جدد من نساء وكبار في السن وأطفال ورضع، والأخبار لم تكن تتغير".

سبب غياب بسمة وهبة

وأضافت: "غبت فترة طويلة، لكن الأخبار لم تتغير أيضا، يرتقي الشهداء، ويصاب فلسطينيون، ويتم تدمير وتخريب فلسطين وقطاع غزة، وأشعر بأن شعب غزة يفنى، وبالتالي فقد كانت هذه الحالة من الحزن التي أشعر بها سببا في غيابي، كما كنت مصابة بحالة يأس من  ارتفاع الأسعار، وارتفاع الدولار، وغلاء الذهب، وانقطاع الكهرباء، وشكوى الناس، ومرارة ومعاناة المواطن". 

غزة فلسطين بسمة وهبة شعب غزة ارتفاع الدولار غلاء الذهب انقطاع الكهرباء ارتفاع الأسعار

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