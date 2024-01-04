سوق أبوظبي يربح 23 مليار درهم ويصعد بأكبر وتيرة يومية في 5 أشهر

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تعاملات أمس، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 23 مليار درهم ليصعد بأكبر وتيرة مكاسب يومية في 5 أشهر.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أبوظبي ودبي بختام تعاملات امس نحو 3.663 تريليون درهم، موزعة بواقع 2.974 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و689.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.7 مليار درهم موزعة بواقع 1.324 مليار درهم في سوق أبوظبي و377 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 493.7 مليون سهم عبر تنفيذ 27 ألف صفقة.