الأرض مصرية والتمويل أمريكي| خطة إسرائيلية خبيثة على حدود رفح.. حكاية جدار تل أبيب الجديد

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن تفاصيل خطة إسرائيل الخبيثة والمثيرة للجدل المتعلقة بالسيطرة على محور صلاح الدين "فيلادلفيا" ومعبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، وفقاً لروسيا اليوم.

محور فيلادلفيا

وأوضحت الصحيفة العبرية في تقرير لها تحت عنوان: "الأرض مصرية الفكرة إسرائيلية والتمويل أمريكي"، أن الحرب في غزة تتقدم بشكل مستمر، وقضية رفح التي تعتبر من أصعب القضايا السياسية التي يمكن حلها، وتزداد أهمية بالنسبة لتقدم القوات.

وأضافت "معاريف" أنه فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، فإن أحد الحلول التي تطرح في الحوار بين إسرائيل والولايات المتحدة هي إمكانية إقامة حاجز ضد التهريب على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة على غرار الحاجز الذي أقيم على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

وبحسب الخطة، سيمول الأمريكيون بناء الحاجز الجديد، الذي سيركز على الأنفاق ويحاول التعامل مع "مدينة التهريب" التي تطورت على مر السنين في رفح، لافتة إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بمستوى الإشراف على معبر رفح المصري.

وأوضحت "معاريف" أنه بالرغم من هذه المشكلة على أية حال، فإن هذه فكرة مبدئية من المتوقع أن تواجه معارضة قوية من مصر، لذا تشير التقديرات إلى أن قضية رفح لا تزال بعيدة عن الحل سياسيا، وكان قد تم طرح الفكرة المعنية، مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر.

ويشار إلى أنه كانت قد كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في وقت سابق، عن تفاصيل تهدف إليها إسرائيل وهي بناء جدار تحت الأرض في رفح المصرية، لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب تخطط لبناء جدار تحت الأرض في منطقة محور فيلادلفيا بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، في خطوة تهدف لمواجهات أنفاق مفترضة في المنطقة.

ولكنه قد قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إنه لا صحة لنية إسرائيل احتلال محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر.

وحول هذا الامر قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن محور فيلادلفيا (صلاح الدين) شريط حدودي بين مصر وغزة، يبدأ من معبر كرم أبوسالم حتى ساحل البحر المتوسط.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية على قناة صدى البلد ، أن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد بين مصر وفلسطين، ومعبر كرم أبوسالم لعبور الشاحنات.

وتابع: محور فيلادلفيا والمعروف بمحور صلاح الدين يمتد من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبوسالم جنوبا، بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة والتي تبلغ نحو 14 كيلومترًا.

واستكمل: رواية إسرائيل كاذبة بأنها تريد الدخول إلى محور فيلادلفيا على الحدود المصرية بدعوى هروب قادة حماس من الأنفاق، موضحًا أن مصر دمرت 194 نفقًا في محور فيلادلفيا.

وأكد : "حدودنا واضحة، والله لو نملة دخلت هيتحاسب بعدها بثانية".

موقف أمريكا قد يتغير

في هذا الصدد قال أحمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ، إن فكرة تهجير الفلسطينيين هى تأتى وفق استراتيجية واضحة للكيان الصهيوني منذ ١٩٤٨ وما يحدث الآن فى قطاع غزة واحاديثها حول التهجير يأتى وفق هذه الاستراتيجية، وهى ما تسعى إليه فى حربها على غزة الآن وتحاول أن توظف عدوانها من أجل تنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع، غير أنها تسعى إلى تهويد القدس والعمل على التوسع على الاستيطان فى مدن الضفة الغربية من أجل تغيير الواقع الزمانى والمكانى .

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ما تفعله وتقوم به إسرائيل لست بغريب بل هو معروف ومعلوم للجميع وتحدث به نتنياهو فى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتغيير خريطة الشرق الأوسط، أما الحديث عن موقف الولايات المتحدة من التهجير هو حاليا رافض لكن اعتقادى أنه من الممكن أن يتغير مع الوقت ، لأن هذا طبيعة الولايات التى تعتمد دائما على الاستثمار فى الأزمات ، ولأن دعمها لإسرائيل لا محدود والعالم رأى وسمع حديث بايدن حول أنه صهيونى وكذلك وزير خارجية أمريكا بلينكن عندما قال جئتم إليكم كيهودى وبالتالى لا ضمان للولايات المتحدة فى الثبات على موقفها الرافض للتهجير.

واستكمل: أما عن موقف مصر بشأن التهجير فهو موقف حاسم وقاطع ومصر اعتبرته خط أحمر وهى من تسعى بكل السبل خاصة السياسية والدبلوماسية فى توضيح هذا الموقف ووضع العالم والمجتمع الدولى أمام مسؤولياته الاخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث وتجاه هذا المخطط الإسرائيلي، وأعتقد أنه الرهان على صمود المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطينى، والحق أن الفلسطينيين يقدمون المثل وتضحيات كبيرة لعدم تنفيذ هذا المخطط الصهيونى، واعتقادى أن هناك أمر مهم لمنع هذا المخطط هو الوحدة العربية والاتحاد والاصطفاف الفلسطيني ، وكذلك ضرورة توحد العرب واستخدام كافة أوراق الضغط لمنع تصفية القضية الفلسطينية وهم قادرون اذا أرادوا.