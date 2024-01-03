جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلق على انفجاري كرمان.. ويكشف تطورات معارك غزة

رفض المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأربعاء، التعليق علي التفجيرات التي وقعت في كرمان بـ إيران قرب مقبرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وقال هاجاري، في إفادة صحفية: “لا تعليق لدينا على التفجيرات التي وقعت بإيران ونركز على الحرب ضد حماس”.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن “قوات الجيش الإسرائيلي تواصل العمليات في خان يونس فوق الأرض وتحتها”، مشيرا إلي أن “العمليات ستستغرق وقتا”.

وتابع هاجاري قائلا: “نواصل جهودنا والضغط العسكري لإعادة الرهائن من غزة”.

وكان قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قال إن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى بالشمال وتركيزنا يبقى في الحرب على حماس.

وأضاف هاليفي، خلال تقييم للوضع على الحدود الشمالية: “نحن في استعداد قوي جدا في الشمال… هناك قدر كبير من الكفاءة، وهناك قدرة جيدة وهناك روح عالية”.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: “نحن مستعدون جيدا على جميع الجبهات ونركز حاليا على محاربة حماس.. بدأت هذه الحرب في مرحلة صعبة، لكنها تخلق أيضا فرصة لتغيير الوضع بطريقة مهمة للغاية… هذا الحادث لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، هذا أمر مؤكد”.