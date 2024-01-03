المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف قاعدة التنف الأمريكية بسوريا

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، استهدف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا بطائرة مسيرة.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان: "هاجم مجاهدونا قاعدة الاحتلال في القرية الخضراء بالعمق السوري فجر اليوم بواسطة الطيران المسيّر، ونؤكد استمرارنا في دك معاقل العدو".

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الشدادي الأمريكية، في القرية الخضراء، بالعمق السوري، بالطيران المسيّر.

وذكرت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، أن قاعدة الشدادي التي تتمركز فيها قوات أمريكية في الحسكة شمال شرقي سوريا، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة انتحارية مجهولة، مساء الثلاثاء.