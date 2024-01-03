قلق من خطر امتداد الصراع.. الولايات المتحدة: 6 أمريكيين مفقودون في غزة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشدة إزاء خطر امتداد صراع غزة لجبهات أخرى، لافتة إلى أنه لا يزال هناك 6 أمريكيين مفقودون في القطاع.

وحسب قناة “الحرة” الأمريكية، أضافت الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية أن مزيدًا من التصعيد في الشرق الأوسط لا يصب في مصلحة أحد.

وبشأن تفجيري كرمان بإيران، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ليست متورطة بأي شكل من الأشكال في هذا الانفجار.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن “الولايات المتحدة ليست متورطة بأي شكل من الأشكال في انفجاري كرمان في إيران.. ولا سبب للاعتقاد بأن إسرائيل متورطة”.

وأضافت أن “الولايات المتحدة تعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن المسؤول المحتمل عن العمل الإرهابي في إيران"، مشيرة إلى أن “واشنطن ليس لديها معلومات مستقلة حول ما حدث”.