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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن جيلبرتو:عدم تواجد المنتخب في المربع الذهبي لأمم إفريقيا سيكون أزمة كبيرة

منتخب مصر
منتخب مصر

علق الناقد الرياضي أيمن جيلبرتو على خروج احمد نبيل كوكا من نهائيات افريقيا بسبب إصابته في القدم، وحل مهند لاشين مكانه، قائلا: كوكا قدم مستويات هائلة مع النادي الأهلي لكن كان المتوقع أن يكون من  الأسماء المستبعد في القائمة النهائية للمنتخب وأن يكون في قائمة الانتظار، لاسيما أن كوكا أصغر لاعب موجود في القائمة، ومعه في نفس المركز محمد النني، ومحمود حمادة، مروان عطية ، وحمدي فتحي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور، ببرنامج مصر جديدة ، المذاع عبر فضائية etc ،  أن إصابة كوكا أمر مؤلم لكن أمامه مستقبل وسنين طويلة ويقدر يشارك في اكتر من نسخه لأمم افريقيا.

المشكلة أن منتخب مصر من ٢٠١٠ لم يفوز باللقب

وأكد أن حظوظ منتخب مصر كبيرة جدا، وأنه في التصنيف الخامس في افريقيا وفقا للفيفا لكن الأمر ليس سهلا، و يجب بذل مجهود مماثل للنسخة الماضية في التأهل للنهائي، وقال:  المشكلة أن منتخب مصر من ٢٠١٠ لم يفز باللقب وهناك نسخ لم يتأهل فيها، والجمهور المصري منتظر أن يتوج المنتخب باللقب، عدم تواجد مصر في المربع الذهبي سيسبب أزمة كبيرة للمنتخب وجهازه الفني.

النادي الأهلي نهائيات افريقيا كوكا منتخب مصر إفريقيا حمدي فتحي مروان عطية محمد النني

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