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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مترو الإسكندرية ينطلق.. وخط قطار أبو قير يتوقف الجمعة

صدى البلد

أعلنت وزارة النقل أنه سيتم إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبوقير الحالي؛ للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير / محطة مصر).

وقالت وزارة النقل، في بيان، إن إيقاف تشغيل خط قطار أبو قير في القطاع من (محطة مصر حتى محطة سيدي جابر) كمرحلة أولى بدءا من غدٍ الجمعة الموافق 5 يناير. 

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بدءًا من الجمعة.. إيقاف تشغيل بعض قطارات خط أبو قير بالإسكندرية

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النقل : إيقاف تشغيل خط قطار أبو قير .. تفاصيل مهمة

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نقل النواب ترجيء الموافقة على اتفاقية تطوير خط شكة حديد أبو قير بالاسكندرية

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تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بشركة أبو قير

-  إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (محطة مصر حتى محطة سيدي جابر) كمرحلة أولى بداية من بعد غد الجمعة الموافق 5/1/2024
-  إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (أبوقير حتى المنتزه) بداية من  1/2/2024.
-  إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (سيدي جابر حتى المنتزه) بداية من  1/3/2024

 

توفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي


وتقوم وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو ، وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية.

أعلنت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الضبعة / جلال بخط (القبارى/ مرسى مطروح) بشكل مؤقت اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا يوم السبت الموافق 6/ 1/ 2024 حتى الساعة 10 مساءً يوم الخميس الموافق 18/ 1/ 2024.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل لرفع كفاءة مرفق النقل ونظرًا لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتي (الضبعة / جلال) بخط القبارى / مرسى مطروح لتنفيذ الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع.
 

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