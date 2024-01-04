عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كبر شغلك وانضم لمبادرة وزارة التنمية المحلية لتمويل المشروعات في المحافظات

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

تقدم وزارة التنمية المحلية  مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية مشروعك  لتمويل المشروعات ومساعدة الشباب ورجال الاعمال في تكبير مشروعهم الخاص.

ويستطيع المواطنون الراغبون في الانضمام لمبادرة مشروعك التابعة عن طريق التوجة لمكاتب مشروعك المنتشرة في المحافظات والتي تبلغ 228 مقرا .

المستندات المطلوبة للتقديم لمبادرة مشروعك

-صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين.

- صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقارى. 

-إيصال مرافق  وخطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر -نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة .

-تقديم أوراق اثبات الشخصية وعقد التمليك او الايجار المنشأة التي سيقام بها المشروع "شرط مشروعك".

-عرض المشروع ودراسة الجدوي ان وجد او طلب نموذج من المشروعات الموجودة بالمقرات بالمحافظات.


-تسليم المستندات للمسئول بالمقر وانتظار الرد. 

ويمنح مشروع تسهيلات للمشاركين فيه حيثي تم منح ترخيص مؤقتة للمشروعات لمدة 5 سنوات.  

التمويل الذي يتيحة مشروعك للمواطنين. 

يتيح مشروعك الحصول علي تمويل من25 الف وحتى 2 مليون جنيه حسب الفئات التى يفرضها المشروع.

مشروعك التنمية المحلية مبادرة مشروعك المستندات المطلوبة للتقديم لمبادرة مشروعك المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

لإصابة مدافع المنتخب.. استدعاء لاعب الأهلي لمعسكر أمم أفريقيا

مفاجأة فى اللحوم الحية.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس بالأسواق والمنافذ

موضوعات متعلقة

هشام آمنة يستعرض جهود التنمية المحلية لإنشاء مراكز خدمات مصر في المحافظات

ترشيحاتنا

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التعاقد على بيع العقارات بالمخالفة

احذر التجاهل.. أعراض إذا ظهرت عليك تدل على الإصابة بسرطان المرارة

الكشف عن عدد المفقودين جراء الزلازل القوية في اليابان

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية

منتشر في المدارس.. معلومات عن مرض يهدد أطفالنا

900 وظيفة حكومية للشباب| تفاصيل وظائف البريد الجديدة.. الموعد والشروط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطبيعة تغضب.. لحظات مرعبة لتحطيم الأمواج سفينة فاخرة بهذه القارة.. فيديو

جلد أسود.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها بإطلالة مختلفة| شاهد

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

رفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها بالأبيض| شاهد

فيديو

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار باليابان تحبس الأنفاس.. شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ