كبر شغلك وانضم لمبادرة وزارة التنمية المحلية لتمويل المشروعات في المحافظات

تقدم وزارة التنمية المحلية مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية مشروعك لتمويل المشروعات ومساعدة الشباب ورجال الاعمال في تكبير مشروعهم الخاص.

ويستطيع المواطنون الراغبون في الانضمام لمبادرة مشروعك التابعة عن طريق التوجة لمكاتب مشروعك المنتشرة في المحافظات والتي تبلغ 228 مقرا .

المستندات المطلوبة للتقديم لمبادرة مشروعك

-صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين.

- صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقارى.

-إيصال مرافق وخطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر -نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة .

-تقديم أوراق اثبات الشخصية وعقد التمليك او الايجار المنشأة التي سيقام بها المشروع "شرط مشروعك".

-عرض المشروع ودراسة الجدوي ان وجد او طلب نموذج من المشروعات الموجودة بالمقرات بالمحافظات.



-تسليم المستندات للمسئول بالمقر وانتظار الرد.

ويمنح مشروع تسهيلات للمشاركين فيه حيثي تم منح ترخيص مؤقتة للمشروعات لمدة 5 سنوات.

التمويل الذي يتيحة مشروعك للمواطنين.

يتيح مشروعك الحصول علي تمويل من25 الف وحتى 2 مليون جنيه حسب الفئات التى يفرضها المشروع.