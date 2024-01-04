عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية بالقرب من الجيش اللبناني

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات على الطرف الشرقي لحديقة مارون الراس على مقربة من نقطة الجيش اللبناني ملقية صاروخين من نوع جو - أرض.

ووفقا للوكالة اللبنانية، أعقب ذلك غارة مماثلة للطيران الإسرائيلي على محلة عقبة صلحا عند على اطراف مدينة بنت جبيل.

وفي وقت سابق، قال مصدران أمنيان لـ "رويترز"، إن مسؤولاً محلياً في حزب الله اللبناني وثلاثة أعضاء آخرين في الجماعة قتلوا في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان الأربعاء، إلى 9 من أعضاء حزب الله في أحد أكثر الأيام دموية للجماعة منذ أن بدأت تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل في أكتوبر.