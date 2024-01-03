ألمانيا تطالب رعاياها مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن

طلبت وزارة الخارجية الألمانية من رعاياها مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن وسط خطر تصعيد الصراع مع إسرائيل بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، صالح العاروري، في إحدى ضواحي بيروت.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان اليوم الأربعاء: “الوضع الأمني ​​في المنطقة غير مستقر للغاية.. الاشتباكات العسكرية تتكرر حاليًا في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، وقد تتصاعد في أي لحظة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الرئاسة الفلسطينية، إن اغتيال القيادي في حركة “حماس”، صالح العاروري، تصعيد خطير لن يجلب السلام والأمن لإسرائيل.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، أن “الموقف الفلسطيني السعودي المصري الأردني منسجم تماما بضرورة وقف العدوان”.

ولفتت إلي أن “الأمن والسلام للجميع أو لا أمن ولا سلام لأحد”.