وصفه صحية ومفيدة.. طريقة عمل بان كيك بالتمر

البان كيك طبق حلويات سهل التحضير، ، يحبه الصغار والكبار على السواء، ويمكن تناوله إلى جانب العصائر أو إلى جانب القهوة والشاي، وفيما يلي خطوات عمل بان كيك بالتمر.

طريقة عمل بان كيك بالتمر :

المقادير:

‏-2 كوب دقيق‏

-½ 1 كوب حليب‏

-½ كوب تمر منزوع النواة‏

-1/3 كوب سكر‏

-1/3 كوب زيت‏

-2 بيض‏

-1 معلقة كبيرة قرفة مطحونة‏

-1 معلقة صغيرة بيكينج باودر‏

-1 معلقة صغيرة فانيليا‏

-عسل أو كراميل - حسب الرغبة (للتقديم)



طريقة تحضيربان كيك بالتمر

في الخلاط الكهربائي، ضعي البيض والفانيلا، والزيت، والسكر واخفقي المكونات جيداً حتى تتجانس.

أضيفي الحليب السائل، والدقيق مع الحرص على استمرارية تشغيل الخلاط على المكونات.

أضيفي البيكينج باودر، والقرفة، واخلطي المكونات مرة أخرى.

أضيفي التمر واخفقي لمرة أخيرة حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

حمي مقلاة غير لاصقة على النار أو الصاج الخاص، وابدأي بقلي عجينة البان كيك بالحجم المرغوب حتى تستوي من الجهتين.

ضعي البان كيك في طبق التقديم وقدميه مزيناً بالكراميل أو العسل حسب الرغبة.