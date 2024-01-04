استدرجها إلى الصحراء بحجة الخير وحسر ملابسها عنوة.. تفاصيل جريمة الوادي الجديد

جريمة بشعة شهدتها الخارجة في الوادي الجديد، حيث قام سائق بالإعتداء على سيدة بعد التحايل عليها واستدراجها إلى منطقة صحراوية، وأحالت النيابة العامة الواقعة إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم عما أسند إليه.

تفاصيل مثيرة في جريمة الوادي الجديد

تفاصيل جريمة الوادي الجديد، كشفتها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، حيث تبين أنه أثناء خروج سيدة من جمعية خيرية في الوادي الجديد، عرض عليها المتهم اصطحابها إلى جمعية أخرى للمساعدة إلا أنه كان وضع مخططا لاستدراجها إلى منطقة صحراوية بعيدا عن الأعين.

وأفادت التحريات في جريمة الوادي الجديد، أن المتهم عرض على السيدة توصيلها ووافقت ثم توجه به إلى منطقة صحراوية وطلب منها خلع ملابسها إلا أنها رفضت ذلك فقام بالاعتداء عليها بالضرب وهددها بآلة حادة، ثم حسر عنها ملابسها وواقعها كرها عنها ثم تركها.

وأحال المحامي العام الأول لنيابات الوادي الجديد، السائق إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عما أسند إليها من إتهامات خطف سيدة بالتحايل ومواقعتها كرها عنها بعد أن استدرجها إلى منطقة صحراوية وأجبرها على خلع ملابسها لإقامة علاقة معها كرها عنها.

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وكشفت تحقيقات النيابة في واقعة الوادي الجديد، أن المتهم إنتظر خروج السيدة أمام إحدى الجمعيات الخيرية، وعرض عليها المساعدة وتوصيلها إلى جمعية خيرية أخرى لتقديم المساعدة، ووافقت السيدة على ذلك وقامت بالذهاب برفقة السائق إلا أنه اصطحبها إلى منطقة صحراوية بعيدا عن الأعين.

وتبين من التحقيقات في جريمة الوادي الجديد، أن المتهم بمجرد وصوله إلى المنطقة الصحراوية المستهدفة طلب من السيدة حسر ملابسها إلا أنها رفضت ذلك فقام بالتعدي عليها بالضرب وأشهر آلة حادة قام بتهديدها بها وحسر عنها ملابسها وقام بمواقعتها كرها عنها.

وحررت السيدة بلاغا في قسم شرطة الخارجة في الوادي الجديد تضمن إتهامها لسائق بالتحايل عليها واستدراجها إلى منطقة صحراوية ومواقعتها كرها عنها بعد تهديدها بآلة حادة لحسر ملابسها عنها ثم تركها وفر هاربا وباشرت النيابة العامة في الوادي الجديد التحقيقات وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات.