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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلاح ومخدرات.. حملات أمنية مكبرة في أسوان ودمياط

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وسن الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن “أسوان – دمياط” بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها “11,900 كيلو جرام من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الشابو - فرد محلى”، بحوزة 7 متهمين، لـ 2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 681 حكما قضائيا متنوعا. 

وفى مديرية أمن دمياط، تم ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها “7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش – 10,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - 12 كيلو من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين - 4 فرد محلى - عدد من الطلقات”، بحوزة 5 متهمين، لـ 4 منهم معلومات جنائية. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية والذخائر الهاربين من تنفيذ الأحكام الحملات الأمنية الذخائر غير المرخصة

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