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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حركة النجباء العراقية تتهم أمريكا بقصف مقر للحشد الشعبي في بغداد

الحشد الشعبي
الحشد الشعبي

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الخميس، بأن حركة النجباء العراقية أصدرت بيانا يتهم أمريكا بشن الغارة على مقر للحشد الشعبي في بغداد.

وأعلنت حركة النجباء العراقية، اليوم الخميس، استشهاد معاون قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي طالب السعيدي.

وأوضحت أن “القصف استهدف سيارة القيادي طالب السعيدي داخل مقر للحشد الشعبي شرقي بغداد”.

وكانت وسائل إعلام عراقية، أفادت اليوم، بأن هجومًا بطائرة مسيرة استهدف مقرًا للحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

حركة النجباء العراقية تعلن استشهاد قيادي كبير في الحشد الشعبي

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بدورها، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن مصدر عراقي قوله، إن “القصف على مقر تابع للحشد الشعبي في بغداد أدى إلى مصرع 2 وجرح 5”.

وحسب قناة “العربية” السعودية، أكدت الفصائل العراقية مصرع "أبو تقوى" آمر اللواء 12 في حركة النجباء.

كما أعلنت مصرع علي أبو سجاد، مسئول الدعم اللوجستي في حركة النجباء في الغارة ببغداد.

حركة النجباء أمريكا بغداد الحشد الشعبي

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