مهند لاشين يصل معسكر المنتخب.. شاهد

شارك مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق صورة للاعب مهند لاشين داخل معسكر المنتخب.

وكتب عبر فيسبوك : "مهند لاشين يصل معسكر المنتخب بعد استدعاؤه بدلًا من أحمد نبيل كوكا بسبب إصابته".

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للإنضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري ، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا.

وخضع أحمد نبيل كوكا، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

