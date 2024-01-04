بينها 12 ألف تجاوز سرعة.. ضبط‏ 65686 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (65686) مخالفة مرورية متنوعة من بينها 840 مخالفة السير بدون تراخيص و(85) دراجة نارية مخالفة و(12214 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(24) مخالفة موقف عشوائى و(1814) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .