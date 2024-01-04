توريد 70 ألف شجرة لـ جنوب سيناء بتكلفة 18 مليون جنيه

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التى بدأت فى جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، و الطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة

وشهدت جنوب سيناء خلال عام ٢٠٢٣ توريد حوالى 70 ألف شجرة "أشجار مثمرة – أشجار خشبية" للمحافظة بتكلفة قدرها 18 مليون جنيه.

واختتم وزير التنمية المحلية اللقاء مع محافظ جنوب سيناء باستعراض جهود المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بسهولة ويسر والاستفادة من التحول الرقمى في جميع المدن والمراكز وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا المواطنين