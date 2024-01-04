وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول جهود الوزارة في تحسين جودة الهواء خلال 2023

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود الوزارة لعام ٢٠٢٣ للمساهمة في تحسين جودة الهواء، حيث بذلت الوزارة جهودا كبيرة فى مجال الرصد البيئى لمستويات ملوثات الهواء المحيط وإنبعاثات المنشآت وعوادم المركبات ومستويات الضوضاء المختلفة بهدف الوقوف على أنواع التلوث المرصودة وأسبابه ومصادره وتحديد المناطق الأكثر تأثراً به لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحسين نوعية الهواء على مستوى محافظات الجمهورية .

واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الوزارة سارت بخطى منهجية متزنة وفعالة لتحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة ومؤشر التحقق الرئيسى فيما يخص جودة الهواء والمتضمن خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من ١٠ ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا والوصول إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة بسنة الأساس ٢٠١٥ (١٥٧ ميكروجرام/م٣ حيث تم تحقيق ذلك بالوصول الى نسبة خفض التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من ١٠ ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا بلغت نسبة 31.8٪ خلال عام ٢٠٢٢ حيث كان من المخطط الوصول إلى نسبة خفض ٢٥٪ بحلول عام ٢٠٢٥ وبهذا فقد تم اجتيار المستهدف المقرر لعام ٢٠٢٥ ،كما تم تحقيق خفض بنسبة ٥٠٪ من تركيزات الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 2.5 ميكروميتر خلال عام ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠١٥.

واضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم برصد جودة الهواء من خلال عدد من الإجراءات ومنها الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، حيث وصل عدد محطات رصد ملوثات الهواء الى121 محطة رصد موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية ، كما تم إجراء عمليات الرصد البيئى بالتعاون مع وزارة البترول من خلال الدفع بمحطة رصد ملوثات الهواء المتنقلة داخل الهيئة المصرية العامة للمواصفات للوقوف على الوضع الراهن لمنطقة شرق القاهرة استجابةً لشكاوى بعض المواطنين عن انتشار رائحة خانقة ليلاً ، كما وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 95 منشأة صناعية بعدد 477 نقطة رصد، تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة تشمل كافة مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان وذات الحساسية البيئية بعدد 58 نقطة دراسة يتم تحديثها يوميًا ونشرها علي صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة،حيث تقوم منظومة الإنذار المبكر بتحليل وتقييم بيانات الرصد المتولدة من شبكات رصد ملوثات الهواء التابعة لجهاز شئون البيئة سواء الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط أو الشبكة القومية لرصد انبعاثات المنشآت الصناعية بشكل أساسي، كما تسهم في تحليل وتقييم إنبعاثات الهواء الناتجة عن الأنشطة المختلفة والتنبؤ بتأثيرات العوامل الجوية والقدرة على تشتيتها مثل أنشطة حرق المخلفات الزراعية والبلدية، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق نمذجة الهواء المحيط وهو تطبيق خدمي يقوم باستخراج بيانات الأرصاد الجوية من ملفات WRFوعمل تجارب افتراضية للتشتت ، كما يقوم برسم تشتت لمنشآت قائمة لفترات كبيرة.

واضافت وزيرة البيئة انه تم زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية، إلى 43 محطة، كما تم التعاون مع كلية الهندسة – جامعة حلوان لإعداد دراسة عن تأثير الكثافة المرورية على مستويات الضوضاء البيئية بأحياء مصر الجديدة، القاهرة الجديدة ، وشارع المعز، وإعداد دراسة لتقييم مستويات الضوضاء البيئية بمحطات مترو الأنفاق - الخط الثالث ، بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد ، ان جهود منظومة الحد من عادم المركبات تمكنت خلال عام 2023 من تنفيذ عدد (572) حملة لفحص عادم المركبات على الطريق، حيث تم فحص عدد (29064) مركبة ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية،كما تم إعادة الفحص داخل المركز الفنى لعادم المركبات لعدد (6565) مركبه، بالإضافة الى استكمال تنفيذ البرنامج السنوي لفحص جميع الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة ،حيث تم فحص عدد (18) جراج بواقع (978) أتوبيس ، وتنفيذ برنامج لفحص أسطول أتوبيسات شركات النقل الجماعي بإجمالى (579) ، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لإحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عام بأتوبيسات جديدة .

واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد انه فيما يتعلق بجهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ٢٠٢٣، والمعروفه اعلاميا " بالسحابة السوداء ، فإن وزارة البيئة بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل السيطرة على هذه الظاهرة ، فخلال عام ٢٠٢٣ تم تجميع ما يقرب من ٢.٨٥٠ مليون طن قش الأرز ، وتجميع ١٩٥ ألف فدان من مخلفات حطب الذرة الشامية ، ٦٤ ألف فدان من مخلفات حطب الذرة الرفيعة من إجمالى المساحة المنزرعة بمحافظة أسيوط ، بالإضافة إلى تكثيف حملات فحص عوادم المركبات حيث بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم فحصها بالتعاون مع وزارة الداخلية ٧١٥٣ مركبة، والتفتيش على ما يقرب من ٢٩٦٥ منشأة صغرى تنوعت ما بين مكمورة فحم، مسبك ،مصنع طوب أخرى، كما تم التفتيش على عدد ١٠٦منشأة كبرى ، ومتابعة تنفيذ قرارات السادة المحافظين بغلق المنشآت الملوثة خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة ، كما تم تنفيذ عدد ٣٩٠٠ نشاط توعوى .

وأضافت وزيرة البيئة ان مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ، والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء وتغير المناخ في قطاعات حيوية بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء، ويتكون من ٦ مكونات وتشمل المكون الأول والخاص بتعزيز إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة والذى يدعم تنفيذ 6 أنشطة رئيسية ، تم من خلاله تنفيذ عددمن الانشطة خلال عام2023 وهى إعداد وتحديث خطط العمل لسنة 2023 - 2026 ، وتنفيذ ورشة عمل لتدشين البدء في إعداد خطـة للإدارة المتكاملة للمنـاخ وجودة الهـواء (IC-AQMP) ، وطرح مناقصة دولية لتنفيذ "إعـداد خطـة للإدارة المتكاملة للمنـاخ وجودة الهـواء (IC-AQMP)"، وايضا التعاقد مع معهد قبرص "The Cyprus Institute" لتنفيذ كل من النشاط الأول الخاص بـ "إنشاء شبكة لرصد ملوثات المناخ قصيرة الأجل وغازات الاحتباس الحراري" والنشاط السادس " والخا بتقديم الدعم الفني لشبكة جهاز شئون البيئة الخاصة برصد وتنسيب الملوثات لمصادرها والمطورة حديثاً، والتحاليل الكيميائية التي يقوم بها جهاز شئون البيئة و جامعة القاهرة.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد ان المكون الثانى يتضمن دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، وقد قام المكون بتنفيذ عدد من الأنشطة خلال عام 2023 أهمها طرح وإرساء مناقصة تنفيذ أعمال البنية التحتية لمرفق إدارة المخلفات المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان على شركة الشمس للمقاولات، وإجراء المسوحات البيئية للقطاع الصناعي بمنطقة العكرشة بمحافظة القليوبية لإجراء التطوير البيئي لها وإستكمال الدراسات الخاصة بأنشطة مخلفات البناء والهدم والمخلفات الخطرة و الطبية ،وإنهاء الدراسات الفنية ودراسة الجدوى الخاصة بالغلق الآمن لمدفن أبو زعبل للنفايات الصلبة بمحافظة القليوبية، ، وايضا التعاقد مع شركة استشارية لإجراء مراجعة لمنظومة إدارة مخلفات الرعاية الطبية بالمستشفيات الجامعية التي تم اختيارها للمشاركة في المشروع، وهي :مستشفى القصر العينى الفرنسي ومستشفى عين شمس التخصصي.

ويختص المكون الثالث بخفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام ويرتكز في مشروع تجريبي للحافلات الكهربائية (100 حافلة) لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، وقد قام المكون خلال عام 2023 بإنهاء الدراسات متعددة المعايير ، والتي تضمنت دراسة عدد 19 جراج و78 خط لحافلات نقل الركاب بهيئة النقل العام، وتم التوصية بأفضل 5 جراجات منها لتنفيذ المشروع (إمبابة، بدر، البساتين، فم الخليج، المظلات) وفقاً لمعايير مختلفة.،واختيار جراج حافلات هيئة النقل العام في منطقة الأميرية ليتم تحويله إلى جراج للحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية. وجاري حالياً بحث إمكانيات توفير القدرة الكهربائية المطلوبة والدراسات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية للجراج والتكاليف الخاصة بذلك، وتقييم وتحليل البدائل المقترحة لقياس كلا من انبعاثات الجسيمات الصلبة أقل من 2.5 ميكروميتر وانبعاثات الكربون الأسود الناتجة عن احتراق الوقود أثناء تشغيل حافلات الديزل، والتوصية بالبديل الأمثل "تركيب نظام مراقبة الانبعاثات المحمول على الحافلات المختارة . والمكون الرابع والخاص بتعزيز القدرات والتغير السلوكي والتواصل وقام بتنفيذ مجموعة من الانشطة خلال عام2023 تضمنت إعداد ورشة عمل عن "تدريب علم السلوك"، وتنفيذ مجموعة من اللقاءات التشاورية مع الجهات المعنيةبالمشروع لتعريفهم بالمتطلبات البيئية والاجتماعية الخاصة بالمشروع ، وتنفيذ عدد من جلسات الاستماع مع جامعي المخلفات بالقليوبية للتعرف على ارائهم ومخاوفهم فيما يخص تطوير منظومة ادارة المخلفات الصلبة بمحافظة القليوبية واخدها فى الاعتبار قدر الامكان.

واضافت وزيرة البيئة ان المكون الخامس بتضمن إدارة المشروع ورصده وتقييمه (9.8 مليون دولار أمريكي) ويدعم تعزيز القدرات التشغيلية والائتمانية والفنية لوحدة تنسيق المشروع ه وقد قام المكون خلال عام2023 بعدد من الاعمال منها إعداد دليل تشغيل المشروع ، وإعداد الميزانيات التقديرية والفعلية وتقديم التقارير المالية للجهة المانحة أو الجهات التخطيطية والأجهزة الرقابية المختلفة في الدولة، ووضع منظومة لادارة شكاوى جميع العاملين على المشروع وتفعيلها، واعداد منظومة لادارة شكاوى اصحاب المصلحة فى نطاق المشروع (القاهرة الكبرى) وتفعيلها.ويشمل المكون السادس تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية لتقليل إنبعاثات المركبات العضوية الثابتة الغير مقصودة (UPOPs) وهو تمويل إضافي ، منحة من مرفق البيئة العالمي بقيمة 9.13 مليون دولار.



كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على بذل قصارى الجهود لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، حيث شهد عام ٢٠٢٣، الانتهاء من مشروع تشجير قرى الريف المصرى ( حياه كريمه بمرحلتيها الاول والثانية حيث تم زراعه 500 الف شجرة بمحافظات الجمهورية ، و تنفيذ اعمال رفع كفاءة المشتل المركزى لوزارة البيئة بمرحلتيها الاولى والثانية ،و تقديم الدعم بالاشجار للجمعيات الاهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والاحياء والمساجد والكنائيس خلال عام 2023 بعدد 100 الف شجرة ، بالإضافة إلى البدء فى اعمال تشجير المنطقة الصناعية بشق الثعبان والمخصص لها عدد 4400 شجرة حيث تم البدء فى اعمال التشجير فى الكيلو الاول من المنطقة بزراعه 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والاتربة، وتنفيذ اعمال التشجير للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة حيث تم خلال عام 2023 تشجير 1,3 مليون شجرة خلال السنه الاولى من المبادرة وتنفيذ الاعمال بنسبة 100 % ، والمشاركة فى اعمال تشجير قطاع الامن المركزى بطريق القاهرة السويس حيث تم زراعه ما لا يقل عن 6500 شجرة من اشجار الزينه واشجار مثمرة لخدمة القطاع واظهار المظهر الجمالى والحضارى لقطاع الامن المركزى ، وايضا تشجير مطار الغردقه الدولى ومطار شرم الشيخ الدولى بعدد 7000 شجرة (3500 شجرة لكل مطار) لاظهار المطار بالمظهر اللائق والمشرف وكذلك خفض الانبعاثات.