عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لهذا السبب.. فيتوريا يقرر تخفيف الحمل التدريبي على لاعبي منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، خطة روي فيتوريا مع لاعبي المنتخب بعد تكرار الإصابات.

وكتب عبر فيسبوك: “روي فيتوريا يقرر تخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين تجنبا لأي إصابات جديدة”. 

استدعاء لاعبين جدد لـ منتخب مصر

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للإنضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار  وتنطلق ١٣ يناير الجاري ، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا.

وخضع أحمد نبيل كوكا، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

منتخب مصر أحمد حسن احمد نبيل كوكا روي فيتوريا مهند لاشين كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

ترشيحاتنا

البنك المركزي: تراجع الاستثمارات بأذون الخزانة لـ4.8 تريليون جنيه في أغسطس 2023

محمد دحلان: أشكر الرئيس السيسي لرفضه تهجير الفلسطينيين

جلسة للمنتخب للتعريف بالمنشطات استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية

اجتماع عاجل بـ «التعليم» لبحث استعدادات عقد الحوار المجتمعي لتطوير الثانوية العامة

أسعار فولكس فاجن جولف 2024 الهاتشباك الجديدة

رمضان السيد: صلاح تخطى جميع نجوم العالم.. ولاعب مخلص لـ منتخب مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الهواء.. الذباب يتسبب في ورطة لـ مذيع كويتي

ظهور صادم لـ عمرو سعد عبر إنستجرام .. شاهد

فنانة بولندية تبيع رسومات من صنع «الكلاب الآلية» بهذا المبلغ| شاهد

وصلة رقص لابنة عمرو دياب برفقة صديقاتها |شاهد

فيديو

لا يصدق.. مقطع فيديو للرئيس الأوكراني يقلب مواقع التواصل

فيديو لا يصدق.. لحظات تحبس الأنفاس لانقلاب طائرة لكرة نار ثم رماداً

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ