لهذا السبب.. فيتوريا يقرر تخفيف الحمل التدريبي على لاعبي منتخب مصر

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، خطة روي فيتوريا مع لاعبي المنتخب بعد تكرار الإصابات.

وكتب عبر فيسبوك: “روي فيتوريا يقرر تخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين تجنبا لأي إصابات جديدة”.

استدعاء لاعبين جدد لـ منتخب مصر

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للإنضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري ، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا.

وخضع أحمد نبيل كوكا، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.