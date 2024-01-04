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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تداهم بؤر إجرامية فى محافظتين وتضبط 12 متهما

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وسن الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام. 

 قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن “أسوان – دمياط” بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة. أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها “11,900 كيلو جرام من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الشابو - فرد محلى”، بحوزة 7 متهمين، لـ 2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 681 حكما قضائيا متنوعا. 

 وفى مديرية أمن دمياط، تم ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها “7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش – 10,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - 12 كيلو من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين - 4 فرد محلى - عدد من الطلقات”، بحوزة 5 متهمين، لـ 4 منهم معلومات جنائية.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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