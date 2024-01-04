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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي وبولندا يناقشان توفير صواريخ طويلة المدى لـ أوكرانيا

بوريل
بوريل

ناقش الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك توفير صواريخ طويلة المدى وصواريخ دفاع جوي لكييف.

وكتب بوريل عبر حسابه بمنصة "إكس" أنه أجرى "مناقشة جيدة" مع سيكورسكي، تبادل خلالها الاثنان المخاوف المتزايدة بشأن الهجمات الجوية الروسية المكثفة ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي: "اتفقنا على ضرورة تعزيز دعمنا العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ طويلة المدى والمضادة للطائرات".

وفي السياق نفسه، أشار وزير الخارجية البولندي إلى أنه اتفق مع بوريل على أن "لضحايا العدوان الحق في الدفاع عن أنفسهم".

وشكر مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية على دعم أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى اتخاذ قرارات صعبة في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي الثاني من يناير، شن الجيش الروسي هجوماً صاروخياً واسع النطاق على أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 130 آخرين وتضرر أكثر من 250 منشأة مدنية.

ودعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الشركاء إلى تسريع توفير أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا، وتوفير طائرات بدون طيار وصواريخ طويلة المدى، ونقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا وعزل الدبلوماسيين الروس.

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