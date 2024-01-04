أزمة بين أوكرانيا وإيطاليا بسبب مدينة ماريوبول.. تفاصيل

أثيرت أزمة بين أوكرانيا وإيطاليا بسبب مدينة ماريوبول بحسب المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو.

ووصفت وزارة الخارجية الأوكرانية معرضا أقيم في مدينة مودينا الإيطالية، مخصصًا لـ"الازدهار" المزعوم لمدينة ماريوبول الأوكرانية تحت الاحتلال الروسي، بأنه استفزاز - وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث بإسم الخارجي الأوكرانية "أن إقامة معرض في مدينة مودينا بشمال إيطاليا حول ما يسمى بـ "ازدهار" ماريوبول تحت الاحتلال الروسي يعد بمثابة استفزاز"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وقال نيكولينكو إن وزارة الخارجية الأوكرانية أصدرت بالفعل تعليماتها للسفارة الأوكرانية في روما بإعداد احتجاج رسمي.

وبحسب تعبير المتحدث بإسم الخارجية الأوكرانية، فإنه على المستوى الرسمي، تدعم إيطاليا بقوة سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ومن هنا تتوقع الوزارة رد الفعل المناسب على هذا الحدث الدعائي.

وفي وقت سابق، أُعلن على وسائل التواصل الاجتماعي أن مدينة مودينا الإيطالية ستستضيف حدثًا مخصصًا لـ "الانتعاش الفوري" المزعوم لماريوبول تحت الاحتلال الروسي، بحسب ما نشرته الوكالة الأوكرانية "أوكرينفورم".