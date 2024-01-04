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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصاد 2023.. 3 ملايين مواطنً حصلوا على الخدمات الطبية العلاجية بسوهاج

صدى البلد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج أن عام ٢٠٢٣ المنصرم شهد تقديم الخدمات الطبية العلاجية إلى 3 مليون و139 ألف و723 مواطن بمختلف مستشفيات المحافظة.

وأكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد طفرة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن مستشفيات المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، والتوسع  بوحدات الرعاية  المركزة، و أقسام الغسيل الكلوي.

وغيرها من الأقسام الهامة، وكذلك تطوير دائم على مستوى التجهيزات والأجهزة الطبية الحديثة، لافتا إلى إمداد المستشفيات بأحدث أجهزة الأشعة التشخيصية المختلفة، وأجهزة المعامل، والمناظير، والعمليات، وأجهزة العلاج الطبيعي.

وغيرها من الأجهزة، التشخيصية الهامة، مضيفاً أن هناك 9 مستشفيات تشهد تطويرا شاملا بها وتقدم خدماتها بأماكن بديلة لخدمة المواطنين دون توقف حتي الانتهاء من تطويرها وهي مستشفيات "دار السلام، البلينا، جرجا، المنشاه، العسيرات، سوهاج العام، ساقلتة، طما، المراغة"، فضلا عن الانتهاء من تطوير مستشفيات جهينة المركزي، وطهطا العام وتشغيلهما والبدء في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال عام ٢٠٢٣ المنقضي شملت 
تقديم الخدمات العلاجية بالعيادات الخارجية الصباحية والمسائية إلى مليون و897 ألف و681 مواطن بمختلف التخصصات.

 

محافظة سوهاج

وتردد على أقسام الإستقبال والطوارئ 606 ألف و397 مواطن، فيما قدمت وحدات وأقسام الغسيل الكلوي 434 ألف و 442 جلسة غسيل كلوي، وكذلك تم تقديم 138 ألف و105 جلسة علاج طبيعي للمرضي المترددين علي أقسام العلاج الطبيعي.

وأشار إلى أنه تردد علي وحدات العناية المركزة بالمستشفيات 6 ألاف و 375 مواطن،  و علي الحضانات 5 ألاف و 506 طفل مبتسر، كما تم إجراء 13 ألف و 235 عملية جراحية، وإجراء 5 ألاف و648 عملية ولادة ما بين قيصرية وطبيعية، وتم حجز 53 ألف و98 مريض بالأقسام الداخلية المختلفة، وأخيرًا حصل 412 ألف و 78 مواطن علي الخدمات المعملية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن فرق التفتيش التابعة للإدارة العامة للطب العلاجي تمارس عملها بصورة يومية بجميع المستشفيات، وذلك لمتابعة سير العمل بها وتقديم الخدمات للمرضي علي أكمل وجه، مشيدا بالفرق الطبية والفنية والإدارية بالمستشفيات وتضحياتهم المستمرة لخدمة المرضي ، مقدماً لهم خالص شكره وتقديره علي جهودهم الحثيثة لخدمة المرضى.

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