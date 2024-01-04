كيفية استخراج فيزا شنغن للمصريين.. واحم نفسك من الهجرة غير الشرعية

فيزا شنغن للمصريين، تُتيح السفر لجميع دول الأعضاء فى منطقة شنغن، والتي تشمل 27 دولة أوروبية، وتتيح للمصريين مزايا كبيرة، تسمح للتنقل من دولة لأخرى دون قيود أو حدود جُغرافية، وهي العبور الآمن لأوروبا دون الحاجة للهجرة غير الشرعية.

فيزا شنغن

تُتيح فيزا شنغن للمصريين الإقامة في الدول الـ 27 لمدة 90 يومًا خلال 180 يومًا، وتختلف من فيزا لأخرى، فبعضها يُتيح لك حرية مغادرة دول منطقة شنغن والدخول إليها عدة مرات كيفما شئت، والبعض الآخر يُتيح الخروج مرة واحدة فقط خلال مدة الفيزا.

كيفية استخراج فيزا شنغن للمصريين

- التوجه للسفارة في الموعد الذي تم حجزه مع جميع المستندات المطلوبة. - انتظار الموافقة من الجهة المختصة، وعادةً ما يحتاج الأمر لحوالي أسبوعين لمعالجة الطلب. - تقديم طلب أونلاين عبر الإنترنت لحجز موعد في سفارة البلد الذي تنوي السفر إليه. - سداد 80 يورو عبر الإنترنت وهي رسوم فيزا شنغن للمصريين ولجميع الدول.

شروط فيزا شنغن للمصريين



وجود سبب منطقي تستطيع أن تُقنع به الجهات المختصة للحصول على الفيزا، وبناءً على هذا السبب تتعدد أنواع فيزا شنغن .

فالفيزا الطبية تحتاج لوجود عِلَّة مرضية تستوجب زيارتَك للمراكز الأوروبية، مع توفر القدرة على تحمُّل التكاليف

الفيزا السياحية تطلب جاهزية مادية مُثبتة، وحبذا لو كنت متعودًا على زيارة الأماكن السياحية والسفر لتُثبت لهم حُسن نيتك وأنك لا تنوى إلا التنزه.

فيزا شنغن

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيزا شنغن