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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القوات الجوية الأوكرانية: كييف ضربت وحدة عسكرية روسية في هجوم على القرم

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد قائد القوات الجوية الأوكرانية، أن كييف ضربت وحدة عسكرية روسية في هجوم على شبه جزيرة القرم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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الاتحاد الأوروبي وبولندا يناقشان توفير صواريخ طويلة المدى لـ أوكرانيا

وناقش الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك توفير صواريخ طويلة المدى وصواريخ دفاع جوي لكييف.

 

وكتب بوريل عبر حسابه بمنصة "إكس" أنه أجرى "مناقشة جيدة" مع سيكورسكي، تبادل خلالها الاثنان المخاوف المتزايدة بشأن الهجمات الجوية الروسية المكثفة ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

 

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي: "اتفقنا على ضرورة تعزيز دعمنا العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ طويلة المدى والمضادة للطائرات".

كييف القوات الأوكرانية أوكرانيا روسيا اخبار التوك شو

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