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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

ولادة عبر “واتساب”!| حكاية طالب نجح في توليد جارته “إلكترونيًا” على كشاف هاتفه بقنا.. ماذا حدث؟

الطالب هشام حاملا
الطالب هشام حاملا الطفلة المولودة

في قصة استثنائية ومبهجة نابعة من قلوب صادقة، تفاجأنا بتصرف رائع وشجاع قام به الطالب هشام محمد، الذي يدرس في كلية التمريض بجامعة جنوب الوادي. 

ووقعت الحادثة خلال فصل التيار الكهربائي، حيث تمكّن هشام من تقديم المساعدة وتوليد جارته ومسجّلًا بذلك قصة تحمل في طياتها روح الشجاعة والمسؤولية.


وإن هذا الموقف البطولي للطالب هشام محمد يذكرنا بأهمية التضامن والتعاون الاجتماعي في مواجهة المواقف الطارئة. 

فقد تجسّدت في هذه القصة القيم الإنسانية النبيلة والروح الأخوية التي ينبغي أن نسعى جميعًا لتعزيزها في حياتنا. فإن الشجاعة والتفاني الذي أبداه هشام يعكس مدى أهمية التفاعل الإيجابي والتعاون المثمر لخدمة المجتمع ودعم الآخرين في الأوقات الصعبة.

قصه توليد الشجاعة التيار الكهربائى البطل الطالب كلية التمريض

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